Ora che sono big pronti per l'Ariston, gIANMARIA, Shari, i Colla Zio, Sethu, Olly e Will si trovano sulle spalle il non semplice compito di rappresentare il nuovo suono italiano, che si vorrebbe almeno vincente, se non anche originale e interessante. Scontrandosi con (quasi) coetanei che questo compito se lo sono già assunto: Ultimo, Lda, Ariete, Lazza, Tananai, Madame. Peccato che quest'ultima, partita come incendiaria con «Marea», descrizione di un orgasmo al femminile, e pronta al bis festivaliero, rischi di trasformarsi in pompiera, dopo aver cambiato all'ultimo minuto (l'altra sera erano già pronte le grafiche da mandare in sovraimpressione) la sua «Puttana», titolo peraltro anche anticipato in un'intervista, in «Il bene nel male». Censura? Autocensura? «È stata una scelta dell'ultimo minuto, condivisa con la direzione artistica», fanno sapere dal suo entourage. Speriamo che testo e sound siano più coraggiosi.

Il sound dei ragazzi promossi, come il linguaggio adottato, è in sintonia con quello che va per la maggiore, forse è questa l'attualità riscontrata in loro dal conduttore-direttore artistico-padrepadrone Amadeus. Guai, infatti a cercarla nei brani con cui si sono presentati l'altra sera al teatrino del casinò: il vincitore annunciato gIANMARIa, vicentino come Madame (rieccola) e Sangiovanni (si può parlare di «scuola», di «onda»?) con «La città che odi», Shari con «Sotto voce», Olly con «L'anima balla», i milanesi Colla Zio con «Asfalto», Will con «Le cose più importanti» e Sethu con «Sottoterra» hanno rappresentato una generazione precaria in tutto, sentimenti compresi, che sembra saper/voler cantare solo quest'ultimi, evitando di uscire dalla propria cameretta per vedere che cosa sta succedendo nel mondo, sul pianeta.

La pandemia, la guerra in Ucraina, il lavoro che non c'è, il climate change, il MeToo, il bullismo, le fake news, la dipendenza dai social e quant'altro sia stato al centro della vita planetaria negli ultimi mesi/anni non rientra nei loro interessi, anche se la questione potrebbe cambiare con i pezzi che porteranno in gara all'Ariston dal 7 febbraio: gIANMARIA punterà su «Mostro», i Colla Zio su «Non mi va», Shari su «Egoista», Olly su «Polvere», Sethu su «Cause perse» e Will su «Stupido».

I loro modelli sono Mahmood, passato dalla categoria dei Giovani al ruolo di vincitore assoluto con «Soldi» nel 2019 prima del bis di «Brividi», e Tananai, passato l'anno scorso dalla categoria dei Giovani all'ultimo posto assoluto e poi al successo.

Qualcuno è un predestinato, come gIANMARIA, che si è vendicato del secondo posto a «X Factor 2021»: «Non ho visto quella come una sconfitta, per me non lo era. Ma ora sono felice di aver vinto, lo volevo davvero. È la ciliegina sulla torta di un anno intenso di lavoro: arrivare qui era il mio piano A. Forse sarei comunque arrivato a fare un disco e un tour, come sarà, ma senza la stessa esposizione e attenzione che riceverò da parte del pubblico», spiega lui: «Mi sono messo a nudo, ed è quello che vorrei dire a tutti: fatelo anche voi. Non vergognatevi di sembrare fragili. Non siamo falsi, siamo solo confusi».

Conferma la tesi l'unica donna del gruppo, la ventenne di Monfalcone, Shari: «Siamo una generazione un po' depressa, ma abbiamo il fuoco dentro» dice Shari, che già nel 2019 tentò, inutilmente, l'assalto all'Ariston: «È stata una bella porta in faccia in quel momento, ma non ero pronta come lo sono ora. È servito a darmi una bella scossa, ci ho messo l'anima e la gente se ne è accorta». «Siamo arrivati dalla cameretta al Festival raccontando le nostre inquietudini e le nostre incertezze», riflette il venticinquenne savonese Sethu, che parla al plurale perché il suo produttore è il fratello gemello Jiz».

«Ora bisogna farsi il mazzo», sintetizza il ventunenne genovese Olly, «devo dimostrare di aver meritato questo traguardo». Nei Colla Zio ci si fa forza a vicenda: «In cinque è più facile, si dividono le tensioni e si moltiplicano le emozioni». Will, 23 anni da Vittorio Veneto, si dice «fiero, onorato di essere in gara con tantissimi artisti che sono dei veri e propri idoli della musica italiana».

Intanto Amadeus gongola: la serata di Sanremo Giovani porta a casa un bel risultato, con gli ascolti migliori dall'edizione del 2001: 2.168.000 telespettatori, pari al 16.3% di share.