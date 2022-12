Sanremo Giovani, da gIANMARIA (che ha vinto) a Olly: chi sono i 6 cantanti promossi a Big. I 28 brani in gara

Ieri è andanta in onda la finale di Sanremo Giovani. gIANMARIA ha vinto. Con lui, hanno conquistato un biglietto per il palco dell'Ariston a febbraio anche Shari, i Colla Zio, Sethu, Will e Olly. Sono 6 infatti i giovani che entrano di diritto in gara con i Big a Sanremo 2023. Erano dodici i cantanti arrivati alla finale di Sanremo Giovani, che si è svolta al Teatro del Casinò di Sanremo, ma solo la metà di loro ce l'hanno fatta. Fatta eccezione per Fiat 131 che poteva arrivare tra i big, gli artisti esclusi dal festival non hanno portato la novità che ci si aspetterebbe. E probabilmente per questo sono stati eliminati.

Sanremo Giovani, ecco i cantanti che canteranno tra i Big

gIANMARIA - Mostro

i Colla Zio - Non mi va

Shari - Egoista

Olly - Polvere

Sethu - Cause perse

Will - Stupido

Pagelle giovani

A rubare la scena tra i giovani c'è sicuramente Olly che ha una grande presenza scenica, I Colla Zio potrebbero essere una sorpresa in stile Lo Stato Sociale. Interessante Shari, ma Will e il suo faccino pulito non convincono al 100%, speriamo ci faccia ricredere.

Tutti e 28 i brani in gara

Oltre alla gara dei giovani il Teatro del Casinò ha ospitato anche la presentazione “ufficiale” dei 22 big già annunciati. E scoppia subito un caso. Il titolo originale del brano di Madame era “Puttana”. Poco prima della diretta è stato modificato ne “Il bene nel male”: «Una scelta artistica dell’ultimo minuto», si limita a dire l’ufficio stampa della cantautrice, e vai a capire cosa voglia dire. Il primo a entrare è proprio Ultimo (all’Ariston con “Alba”). Poi uno dietro l’altro arrivano Tananai (“Tango”), Giorgia (“Parole dette male”), Mr. Rain (“Supereroi”), Elodie (“Due”), Gianluca Grignani (“Quando ti manca il fiato”), Marco Mengoni (“Due vite”). Anna Oxa canterà “Sali (Canto dell’anima)”: torna in Rai dopo l’incidente del 2013 a “Ballando con le stelle”. L’anno scorso fece sapere di essere in causa con l’azienda proprio a causa dell’infortunio. «Nessuno nell’azienda mi ha mai creato problemi», risponde Amadeus a una domanda sulla vicenda. Mara Sattei porterà “Duemila minuti”, scritta da Damiano dei Maneskin. Leo Gassmann “Terzo cuore”, firmata da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. E poi Lazza (“Cenere”), i Modà (“Lasciami”), Paola e Chiara (“Furore”), gli Articolo 31 (“Un bel viaggio”), Colapesce Dimartino (“Splash”), i Coma Cose (“L’addio”), Ariete (“Mare di guai”), i Cugini Di Campagna (“Lettera 22”, scritta da La Rappresentante di Lista), Levante (“Vivo”), Rosa Chemical (“Made in Italy”), LDA (“Se poi domani”).

Ospiti e ultime due co-conduttrici

La testa, ora, è già a febbraio. Ma prima bisogna sciogliere gli altri nodi del cast. Sui rumors legati alle presunte trattative con Britney Spears e Lady Gaga, Amadeus fa sapere: «Nessuna trattativa. Ci saranno altri ospiti internazionali (si sono già auto-invitati gli OneRepublic, ndr). E ci saranno ospiti over 70 che appartengono alla storia della musica (tra questi anche Peppino Di Capri, ndr). Perché li voglio abbracciare, non ricordare». Dopo Chiara Ferragni – madina della prima e dell’ultima serata – e Francesca Fagnani, all’appello mancano altre due co-conduttrici: «Abbiamo delle idee, vediamo se a gennaio andranno in porto».