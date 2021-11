Sanremo Giovani, domani al via le audizioni: 46 brani in corsa, la Commissione ne sceglierà otto

Terminato l’ascolto di oltre 700 brani, l’8 novembre ‘Sanremo Giovani’ muoverà i suoi primi passi ufficiali: nella Sala A di Via Asiago a Roma la Commissione Artistica del Festival di Sanremo - presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis - ascolterà i 46 brani proposti dai giovani artisti.

16 donne, 26 uomini e 4 gruppi si sfideranno in musica e parole per essere selezionati alla fase finale. La Commissione Artistica a fine novembre renderà noti gli otto che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla finale di ‘Sanremo Giovani’, live su Rai1 mercoledì 15 dicembre in prima serata, dalla quale usciranno i due artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 insieme ai “Big”.

1 BAIS - CHE FINE MI FAI

2 FEDERICO BARONI - CHILOMETRI

3 MARTINA BELTRAMI - PARLO DI TE

4 BERNA - RE ARTU'

5 BLIND - NON MI PERDO PIU'

6 EDOARDO BROGI - PIOVERANNO SASSI

7 CAROLINA - NEMMENO LE NUVOLE

8 THOMAS CHEVAL - SALE

9 DITTA MARINELLI (duo) - MALE MALO MALA

10 DRAMA - MA TU LO SAI CHE

11 ELASI - LAP DANCE

12 ENULA - IL BUIO (MI CALMA)

13 ESA - COME MAI

14 ESSEHO - ARIANNA

15 FRANCESCO FAGGI - MENTALMENTE INSTABILE

16 MATTEO FAUSTINI - AUTOGOL

17 MARTA FESTA - TIBERIO

18 DIEGO FORMOSO - ANCHE UNA SOLA NOTTE

19 FUSARO - SENZA COLORANTI AGGIUNTI

20 GIUSE THE LIZIA - BEE GEES

21 KAZE - VOLEVO PORTARTI AL MARE

22 MALVAX (gruppo) - ZANZARE

23 ANGELINA MANGO - LA TUA BUONA COLAZIONE

24 MANITOBA - PESCI

25 MATILDE G - LASCIAMI QUI

26 MIDA - LENTO

27 MELISSA MORANDINI - RUMORE

28 GIULIA MUTTI - NOTTE FONDA

29 MYDRAMA - SOLI

30 NEBRASKA - JONIO

31 NUVOLARI - FARABUTTO

32 OBI - ISPIRAZIONE

33 OLI? - SMALTO E TINTA

34 OPPOSITE (duo) - SETTEMBRE

35 QUOMO - ANIMALI

36 MATTEO ROMANO - TESTA E CROCE

37 ROYAHL - TRAP BOY

38 SAMIA - FAMMI RESPIRARE

39 SANTI FRANCESI (duo) - SIGNORINO

40 SCOZIA - BRITNEY

41 TANANAI - ESAGERATA

42 AURORA TUMIATTI - MASCHERE

43 VIITO - NATURALE

44 YUMAN - MILLE NOTTI

45 ZO VIVALDI - SPERO DI STAR MALE

46 SIMO VELUDO - ANNI '60