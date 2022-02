Sanremo 2022, Morandi: «Mi sono “jovanottizzato”? No, è Jovanotti che si è “morandato”...»

«Mi sono “jovanottizzato”? No, è Jovanotti che si è 'morandato”...». Gianni Morandi scherza, ma poi non tanto, sul connubio con Lorenzo, autore del brano “Apri tutte le porte” con cui si è piazzato al terzo posto del podio a Sanremo 2022, nonché suo partner nella serata delle cover. «Certo, Lorenzo mi ha dato una mano per questo risultato: intanto scrivendo la canzone, e poi con la performance della cover mi ha dato altra carica», ammette. Morandi si dice «felicissimo del risultato: un bellissimo podio, con tre generazioni rappresentate, non me lo sarei mai immaginato. Sono venuto con questa canzone di Jovanotti che mi piace, mi fa esprimere, mi rappresenta».

