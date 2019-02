Sanremo apre con Bocelli e chiude con Ramazzotti: ecco il programma (con l'incognita Ariana Grande)

Nutrita anche la schiera dei non-cantanti. All'Ariston torneranno Michelle Hunziker , dopo il trionfo dell'anno scorso. La showgirl svizzera sarà protagonista di uno sketch con, padrone di casa insieme a. Si affacceranno anche, nelle vesti di 'padrinI' dei due vincitori di Sanremo Giovani,, che hanno conquistato di diritto un posto tra i Big che, in un'unica categoria, si sfideranno per la vittoria.Ci sarà anche, componente per una serata di quel 'quartetto Cetra' con gli altri tre conduttori evocato da Baglioni. Tra gli omaggi, un posto d'onore spetterà a Mia Martini: l'occasione sarà il lancio della fiction Io sono Mia, interpretata da Serena Rossi, che probabilmente canterà Almeno tu nell'universo.Performance canora in vista anche per, sulle note di Lucio Battisti e di Un'avventura, titolo del loro nuovo film in uscita il 14 febbraio. L'uscita de I Villeggianti (film presentato a Venezia), prevista per il 28 febbraio, porterà - giovedì sera - in Riviera anche le due Valeria:, che sul grande schermo si scatenano sulle note di Ma che freddo fa di Nada. Chissà che le due attrici non replichino anche all'Ariston.