​Sanremo, la scaletta della quarta serata: ecco l'ordine di esibizione dei 28 big in gara stasera

Sanremo 2023 è giunto alla sua quarta serata. Oggi, venerdì 10 febbraio, torneranno ad esibirsi sul palco dell'Ariston tutti i 28 big in gara per la serata delle cover e dei medley che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo: i cantanti si esibiranno con un altro artista per cantare un brano reinterpretato.

Durante la conferenza stampa della quarta serata è stata annunciata la scaletta ufficiale: ecco l'ordine di uscita dei cantanti.

La scaletta della quarta serata

1. Ariete e Sangiovanni - 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato;

2. Will e Michele Zarrillo - 'Cinque giorni di te e di me' di Michele Zarrillo;

3. Elodie e BigMama – 'American woman';

4. Olly e Lorella Cuccarini – 'La notte vola' di Lorella Cuccarini;

5. Ultimo ed Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

6. Lazza, Emma e Laura Marzadori – 'La fine di Nesli', reinterpretata da Tiziano Ferro;

7. Tananai con Biagio Antonacci - 'Vorrei cantare come Biagio Antonacci' di Simone Cristicchi;

8. Shari e Salmo - 'Hai scelto il diavolo in me', medley di canzoni di Zucchero;

9. Gianluca Grignani e Arisa – 'Destinazione Paradiso' di Grignani;

10. Leo Gassmann, Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Bennato;

11. Articolo 31 e Fedez – 'Medley' degli Articolo 31;

12. Giorgia con Elisa - 'Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro';

13. Colapesce Dimartino e Carla Bruni – 'Azzurro' di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

14. I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – medley.

15. Marco Mengoni e Kingdom Choir – 'Let it be' dei Beatles;

16. Gianmaria e Manuel Agnelli – 'Quello che non c’è' degli Afterhours;

17. Mr Rain e Fasma – 'Qualcosa di grande' di Cesare Cremonini;

18. Madame e Izi – 'Via del Campo' di Fabrizio De André;

19. Coma_Cose e Baustelle – 'Sarà perché ti amo' de I Ricchi e Poveri;

20. Rosa Chemical e Rose Villain – 'America di Gianna Nannini;

21. Modà con Le Vibrazioni – 'Vieni da me' de Le Vibrazioni;

22. Levante e Renzo Rubino – 'Vivere' di Vasco Rossi;

23. Anna Oxa con il deejay iLjard Shaba – 'Un’emozione da poco' di Anna Oxa;

24. Sethu e Bnkr44 – 'Charlie fa surf' dei Baustelle;

25. LDA con Alex Britti – 'Oggi sono io' di Britti;

26. Mara Sattei e Noemi – 'L’amour toujours' di Gigi D’Agostino;

27. Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola&Chiara;

28. Colla Zio e Ditonellapiaga – 'Salirò' di Daniele Silvestri;