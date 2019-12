Festival di Sanremo, dieci ragazze per Amadeus e Tiziano Ferro sul palco tutte le sere

Scelti gli otto giovani in gara, promesso di rivelare i 22 big il 6 gennaio nell'occasione della puntata dell'Epifania di «I soliti ignoti», Amadeus, prima di andare via da Sanremo e concedersi qualche giorno di vacanza svela qualche notizia sul suo Festival: «Ci saranno almeno due donne a sera, per raccontare l'universo femminile nelle sue sfaccettature. Dieci ragazze per me? Beato tra le donne? Diciamo piuttosto una narrazione estesa del pianeta donna». E poi: «Ho sentito Tiziano Ferro prima di andare in onda e ora posso dirvelo, è ufficiale: sarà all'Ariston tutte le sere. Canterà, certo, e poi... vedremo». Jovanotti? «Mi dispiace che non ci sarà perché i suoi piani lo portano altrove, ma lo ringrazio se anche ha pensato di esserci solo per un momento». Infine, Fiorello: «Con lui siamo come fratelli, ci conosciamo da almeno 35 anni. Non voglio che sia un ospite, per quanto super, ma che entri, esca, faccia quello che gli pare. E, secondo me, lui ha già in mente delle sorprese».

Ultimo aggiornamento: 09:52

