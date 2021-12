Sanremo, Tommaso Paradiso possibile conduttore: può affiancare Amadeus

Tommaso Paradiso potrebbe presto essere annunciato come co-conduttore di Sanremo 2022. Dopo aver svelato i cantanti che si sfideranno sul palco, il direttore artistico Amadeus sta trattando con i personaggi che dovranno affiancarlo all'Ariston, dall'1 al 5 febbraio prossimo. Secondo il settimanale "Chi", un nome sarebbe già certo ed è l'ex cantante dei Thegiornalisti, ormai avviato nella carriera da solista. In lizza anche Alessia Marcuzzi ed il solito Fiorello, che a differenza del conduttore non ha ancora chiarito circa il suo ritorno alla kermesse.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo Giovani, vince Yuman. Al Festival anche Tananai e Matteo... COVID Elisa è positiva al Covid: domani sarà in collegamento... INTERVISTA Massimo Ranieri torna a Sanremo: «Al festival per cantare la...

Tommaso Paradiso a Sanremo? L'indiscrezione

Amadeus si prepara ad annunciare il cast del festival 2022. Tommaso Paradiso potrebbe essere il primo grande ospite ad essere ufficializzato. Il cantante dovrà affiancare il conduttore e direttore artistico sul palco in almeno una serata. Paradiso, che ha lanciato ieri il suo ultimo singolo intitolato "La stagione del cancro e del leone", non ha ancora ufficializzato la sua presenza (Amadeus l'avrebbe voluto in gara). Lo scorso anno l'onore di salire sul palco più famoso d'Italia in co-conduzione era toccato all'attrice Matilda De Angelis, alla cantante Elodie, alla supermodella Vittoria Ceretti e alla giornalista Barbara Palombelli.

Chi è Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è un cantautore italiano, nato a Roma nel 1983. Cresciuto nel quartiere prati, ha studiato al Liceo Classico e ha una laurea in Filosofia. Nel 2009 ha fondato la band Thegiornalisti insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera, di cui è stato frontman fino al 2019, anno in cui ha deciso di sciogliere il gruppo per cominciare la carriera da solista. E' un tifoso della Lazio.