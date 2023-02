Sanremo, come sarà scelto il vincitore del Festival: il televoto, giuria demoscopica e Sala Stampa

Tre Giurie e 28 artisti in gara. Sarà l'insieme della percentuale di peso di Televoto, Sala Stampa e Demoscopia con la somma del punteggio delle classifiche delle serate precedenti a decretare i finalisti del Festival di Sanremo. Non saranno tre, come gli anni scorsi. Ma cinque. È stato Amadeus a proporre una modifica al regolamento che prevede una cinquina sul podio, modifica che potrebbe non dare per scontato il pronostico di questi giorni.

La serata di stasera, infatti, sarà votata nella prima fase dal solo Televoto. Il punteggio andrà a sommarsi alla media tra le percentuali ottenute durante la serata finale e quelle ottenute nelle precedenti. Le prime 5 canzoni - con l'azzeramento del punteggio precedente - andranno al voto finale dove Televoto, Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e della Demoscopica decideranno il vincitore con peso percentuale diverso: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

Allo stato attuale il favorito da due giurie su tre é Marco Mengoni. Seguito da Ultimo e Mr. Rain. Sul podio potrebbero esserci anche Colapesce Dimartino, Lazza, Giorgia. Ma per quanto probabile possa sembrare la classifica, la tipologia di votazione non dà certezze. E fino alla fine le posizioni di classifica potranno essere davvero stravolte.