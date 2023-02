Striscia la notizia, Blanco e i fiori a Sanremo: «Una messinscena. Le rose non avevano le spine». Ecco le prove

Striscia la notizia continua la sua "indagine" dedicata al Festival di Sanremo e dopo aver consegnato il tapiro ad Amadeus, torna a parlare di Blanco e della distruzione del palco dell'Ariston. Valerio Staffelli ha incontrato la flower stylist scoprendo qualcosa di molto interessante.

Dubbi su Blanco

I dubbi sollevati da Striscia la notizia sulla veridicità della sceneggiata di Blanco al Festival di Sanremo stanno cominciando a diventare certezze. Il tentativo di Amadeus di minimizzare l’accaduto, durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, non aveva convinto il tg satirico di Antonio Ricci. «Nella sua esibizione, alla fine - ha spiegato Amadeus - Blanco doveva dare un calcio alle rose: c’era un motivo legato al testo della canzone, che evidentemente presupponeva un gesto di rabbia finale. E che lui avrebbe spiegato al termine dell’esibizione», spiega Amadeus. Che aggiunge all’inviato del tg satirico di Antonio Ricci: «Gli è partita la brocca, ma quello che poi è effettivamente accaduto non era affatto preparato, io non sapevo niente. I floricoltori e il pubblico si sono arrabbiati giustamente: lui ha chiesto scusa e si è accorto che non doveva farlo. Non accadrà mai più».

Striscia Tapiro ad Amadeus per Blanco

La verità suelle rose

Ora, a confermare che lo “sbrocco” di Blanco fosse più che previsto, si aggiunge anche Jessica Tua, la flower stylist che ha creato la composizione di rose brutalizzata sul palco dell’Ariston. «Durante l’esibizione, Blanco avrebbe dovuto muoversi come nel video de “L’isola delle rose” e quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori.

Prima della puntata è stata fatta una prova, bisognava ispirarsi al video e per questo abbiamo riproposto la stessa aiuola di rose: Blanco stesso era contento», rivela Jessica Tua, intervistata da Valerio Staffelli. Ma durante queste prove all’Ariston era presente anche personale Rai? «Penso di sì: non so chi fossero, ma di gente ce n’era», risponde la flower stylist.

Quando l’inviato di Striscia le chiede se pure il materiale in cui erano stati inseriti i fiori fosse stato pensato per non farsi male, rivela: «Era tutto studiato affinché non fosse dannoso. Alle rose stesse, circa 300, sono state tolte tutte le spine».