Valentina Ferragni sconvolta dopo Sanremo: «Ecco come mi sono svegliata stamattina»

Valentina Ferragni ha postato una storia Instagram in cui scrive: «Come mi sono svegliata stamattina». L'influencer si scatta un selfie con i capelli in disordine e poi ha postato un'altra storia in cui si vede Cameron Diaz nel film "Tutti pazzi per Mary", in cui appare con quel ciuffo disordinato sulla testa.

Il supporto di Valentina Ferragni a Chiara Ferragni

Al momento del suo esordio al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni era supportata dalla sua famiglia che la stava guardando da Milano. Valentina Ferragni ha postato moltissime storie in cui appare commossa nel vedere la sorella scendere la scalinata del Teatro Ariston. L'influencer è quindi rimasta sveglia fino alla fine dello spettacolo per sostenere Chiara che, nonostante la grande emozione, ha ricevuto moltissimi complimenti.

Il look di Valentina Ferragni

Per la prima serata di Chiara Ferragni a Sanremo, Valentina ha scelto un outfit molto colorato: vestito a fiori rosso e blu e scarpe rosse con il tacco, anche se poi, l'influencer ha indossato un paio di scarpe molto più comode rispetto ai tacchi a spillo.