Sanremo 2021, Vasco Rossi incorona i Maneskin: «Fantastici»

Con un post Instagram Vasco Rossi rinnova il suo endorsment nei confronti dei Maneskin nella gara di Sanremo 2021. Lo fa postando un video dell'esibizione sanremese del giovane gruppo rock, accompagnato dalla scritta «Fantastici Måneskin 🤘🏼». Nel post social, Vasco riporta poi le parole della canzone in gara "Zitti e buoni", come a sottoscrivere i versi rock della band romana.

Già l'esibizione dei Maneskin insieme a Manuel Agnelli aveva conquistato il rocker di Zocca, che aveva postato sul suo profilo Instagram il video del duetto sulle note di "Amandoti" scrivendo: «I miei preferiti». La band romana, lanciata da X Factor, composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, ha prontamente risposto all'endorsement: «Siamo onorati, contentissimi. È un riconoscimento importantissimo per noi. Se Vasco tifa per noi siamo consacrati come band rock». Dopo la prima volta al Festival, i Maneskin hanno annunciato un altro debutto, quello nei palazzetti di Roma e Milano per il prossimo dicembre.

