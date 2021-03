Zlatan Ibrahimovic, il gesto inaspettato accanto ad Amadeus sul palco dell'Ariston. Fan increduli: «Com'è possibile?». Pochi minuti fa, il calciatore del Milan ha fatto il suo ingresso sul palco per l'ultima serata del Festival. Il campione svedese è stato ospite fisso nelle cinque serate.

Ma oggi, durante la gag con Amadeus, gli utenti di Twitter hanno notato un particolare. «Com'è possibile? Il viso di Ibra e un suo gesto sono identici a quelli di Adriano Celentano nei film anni 80». E ancora: «È identico ad Adriano Celentano». «Tale e quale». Insomma, per i follower ci sarebbe una incredibile somiglianza tra il calciatore e il cantante icona della musica italiana.

Due giorni fa, Ibra era stato protagonista di un'avventura rocambolesca. «C'è stato un incidente - aveva spiegato, salendo sul palco in ritardo -. Io sono rimasto bloccato tre ore. Poi sono sceso dall'auto, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto se poteva portarmi a Sanremo. Per fortuna era milanista. Quando siamo arrivati, mi ha detto che era la sua prima volta in autostrada. Incredibile». Poi, Amadeus ha mostrato il filmato girato da Ibrahimovic mentre era in moto. Le immagini hanno fatto il giro del web.

