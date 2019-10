44 Gatti live show arriva nei teatri e fa tappa anche a Napoli il 18 gennaio

Lunedì 7 Ottobre 2019, 21:08

Sulla scia dell’enorme successo del travolgente cartone del gruppo Rainbow che ha già conquistato il pubblico italiano e non solo, arriva finalmente nei teatri italiani “44 Gatti Live Show” il primo spettacolo dal vivo per tutta la famiglia con i gattini più simpatici dell’etere. Uno show divertente ed emozionante che coinvolgerà sia i più piccoli che gli adulti in un’esperienza dal vivo unica.Dopo le due anteprime sold out dello scorso maggio, a Roma e Milano, che hanno appassionato il pubblico presente, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta stanno finalmente per tornare sui palchi delle principali città italiane con un “gattastico” tour per tutta la famiglia, per travolgerla con la loro energia e simpatia, ridere e cantare insieme, emozionarsi ed imparare.Rainbow, che produce il tour, annuncia le prime date per la stagione teatrale 2019/2020: Firenze 2 novembre (Tuscanyhall Teatro di Firenze – ore 17.30); Torino 3 novembre (Teatro Alfieri – ore 17.00); Pescara 30 novembre (Teatro Massimo – ore 16.30 e ore 20.30); Lecce 7 dicembre (Teatro Politeama Greco - ore 16.30 e ore 20.30); Bari 8 dicembre (Teatro Team - ore 17.30); Bologna 21 dicembre (Teatro Celebrazioni - ore 16.30 e ore 20.30); Napoli 18 gennaio (Palapartenope - ore 17.00).Così come nella serie tv, ci sono tutti gli elementi degli episodi del cartone animato: lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, trasmettendo sempre valori positivi e affrontando in modo divertente temi importanti quali la solidarietà, la tolleranza, la diversità. E c’è anche una storia inedita e “gattastica”: i nostri gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta si prepareranno felici insieme ad altri loro amici per non perdere l’occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti! E, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico, riusciranno a superare le sfide e a partecipare alla gara, festeggiando il vincitore a sorpresa. Naturalmente la musica ha un ruolo centrale nello spettacolo e ascolteremo molte delle più famose canzoni dello Zecchino