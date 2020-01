«Il Mattino» porta i suoi piccoli lettori a vedere “44 Gatti live show”. Sulla scia del successo del cartone del gruppo Rainbow che ha già conquistato il pubblico italiano e non solo, il primo spettacolo dal vivo per tutta la famiglia con i gattini più simpatici dell’etere sarà in scena sabato 18 gennaio al Palapartenope di Napoli alle 17. Uno show divertente con Lampo, Milady, Pilou e Polpetta.

«Il Mattino» regala quaranta coppie di inviti, per un totale di 80 posti ai suoi lettori che si prenoteranno per primi. Come garantirsi gli inviti?

Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, Scrivi un'email all'indirizzo liveshow@rbw.it inserendo in oggetto “44 Gatti live show - Il Mattino - Napoli” e nel corpo dell’e-mail nome e cognome. Le e-mail mancanti di una di queste componenti non saranno prese in considerazione. Ai primi fortunati verranno comunicati le modalità per partecipare all'evento.

Così come nella serie tv, ci sono tutti gli elementi degli episodi del cartone animato: lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, trasmettendo sempre valori positivi e affrontando in modo divertente temi importanti quali la solidarietà, la tolleranza, la diversità. E c’è anche una storia inedita e “gattastica”: i nostri gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta si prepareranno felici insieme ad altri loro amici per non perdere l’occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti! E, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico, riusciranno a superare le sfide e a partecipare alla gara, festeggiando il vincitore a sorpresa. Naturalmente la musica ha un ruolo centrale nello spettacolo e ascolteremo molte delle più famose canzoni dello Zecchino d'oro.

Nato dal genio e dall’estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (compagnia nota in tutto il mondo per le fatine Winx), il cartone “44 Gatti“ è la prima produzione prescolare del gruppo. La serie televisiva prodotta da Rainbow e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, va in onda su Rai Yoyo (dal lunedì al venerdì alle ore 7.35 e 19.20, e il sabato e la domenica alle ore 9.10)

E’ diventato un grande successo televisivo in Italia, raggiungendo record di ascolti della tv per bambini, con un’importante presenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’America Latina, in Europa ed in Asia.

E, ora, divertiti con «Il Mattino» e porta i tuoi bambini a vedere lo show dei 44 Gatti.

