Addio a Sir Jonathan Miller: autore geniale e irriverente di regie liriche

Addio al regista, attore e conduttore televisivo britannico Sir Jonathan Miller, iconoclasta protagonista di radicali e controverse riletture di celebri opere liriche, che sono state rappresentante nei maggiori teatri del mondo. Aveva 85 anni. L'annuncio della scomparsa, come riferisce la Bbc, è stato dato dalla famiglia con una dichiarazione: «È morto oggi serenamente nella sua casa» di Camden, nel nord di Londra, «dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer».



In Italia il Teatro La Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Regio di Torino lo ricordano per la sua “ Tosca ” ambientata nel 1943, il suo “ Don Giovanni ” e per una fila di altre messe in scena, tra cui “ La Fanciulla del West ” , “ Così fan tutte ” e “ Le Nozze di Figaro ” .



I teatri di Londra, Glynebourne, il Metropolitan di New York, Houston, Los Angeles, Vienna, Parigi, Berlino, Edimburgo e Monaco di Baviera si sono entusiasmati per le sue produzioni musicali che spaziano da Rossini a Janacek, da Britten a Wagner, da Verdi a Strauss. La sua più nota messinscena è forse il “ Rigoletto ” del 1982 ambientato nella Little Italy di New York nell'ambiente della mafia statunitense. In Gran Bretagna si affermò con “ Le nozze di Figaro ” per l'English National Opera nel 1978.



Nato a Londra il 21 luglio 1934 da una famiglia ebraica di origini lituane rifugiata in Inghilterra, Miller mentre faceva il tirocinio da medico e si specializzava in neurologia, nel 1960 si fece notare per il suo ruolo nella commedia teatrale “ Beyond the Fringe ” con gli altri scrittori/interpreti Peter Cook, Dudley Moore e Alan Bennett.



Esercitando allo stesso tempo l'attività di medico neurologo e di aiuto regista, e conducendo programmi per la Bbc, Miller iniziò a fare il regista nel 1970 e da allora è diventato uno dei più importanti registi d'opera del mondo, con numerose produzioni classiche, quasi sempre riletture spiazzanti sotto il profilo dell'ambientazione. Inizialmente fu regista al Royal National Theatre e poi all'Old Vic Theatre e dalla fine degli anni '70 iniziò a firmare regie all'estero.



Personaggio eclettico, all'attività di regista teatrale per quasi 40 anni ha affiancato anche quella di conduttore di programmi culturali per la Bbc.