Ale e Franz a Oggi è un altro giorno: «Così ci siamo conosciuti. E "innamorati" artisticamente»

Ale e Franz sono in scena a Roma e a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone ripercorrono la loro carriera e amicizia. Sono una coppia di comici in cui nessuno è la spalla dell'altro e sono cresciuti seguendo la scuola milanese e gli esempi di artisti come Gaber, Jannacci, Cochi e Renato. Indimenticabile la panchina, uno degli sketch più famosi.

Ale e Franz a Oggi è un altro giorno

«Ci siamo subito innamorati artisticamente», raccontano. E poi intrattengono improvvisando battute e siparietti. Riportano l'aneddoto di quando lavoravano in un locale a Milano e finito lo spettacolo non ebbero l'effetto sperato nel pubblico: «Era già da un po' di mesi che lavoravamo in un locale, si sentivano risate sparse. Siamo andati dal proprietario e abbiamo detto "Scusaci...". La risposta è stata "ma son tutti francesi"».