Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha avuto la notizia nel momento più bello, mentre danzava sul palcoscenico del Teatro delle Rose di Piano di Sorrento: Alessandra Improta è stata scritturata stabilmente nell’entourage di Ludmilla Alekseevna Zhytnikova e Novikov Mihail Aleksandrovich.Lei, giovanissimo talento della Ecole et le Ballet di Portici di Manuela Carrino, partirà già nei prossimi giorni alla volta della Slovacchia, e non riesce a trattenere l'emozione.Stava ballando nel saggio spettacolo che la scuola di danza napoletana tiene annualmente in penisola sorrentina. Un evento che ha registrato anche questa volta il sold out, quasi un migliaio di presenze per una rassegna di giovani e giovanissimi talenti e su tutti le due licenziande: Alessandra Improta, esibitasi nelle vesti di Fata Confetto ne “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij ed oramai pronta a spiccare il volo all’estero, e Alessia De Gaetano, anche lei una vera eccellenza dal futuro promettente, nei panni de La Luna in una suggestiva “Danza delle ore” di Amilcare Ponchielli che l’ha vista trionfare sul palco insieme con ben 48 ballerine degli otto corsi di classica.Una festa della danza con le coreografie di Maria Rosaria Maisto, con un apprezzatissimo Antonio Minichini esibitosi nello Schiaccianoci che si è impreziosita per la nuova avventura di Alessandra Improta.