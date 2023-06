Alessandro Siani regista del musical tratto da «Mare fuori»

Una storia «che coinvolge perché si parla di giovani con difficoltà importanti, ambientata a Napoli dove c’è il giusto compromesso tra gioia e dolore, dove dietro l’ombra ci possono essere delle luci». Lo spiega Alessandro Siani, parlando del perché abbia pensato realizzare «Mare fuori - Il musical», dalla serie fenomeno della Rai di cui si sta girando la quarta stagione.

Lo spettacolo, in scena al Brancaccio di Roma dal 27 febbraio al 10 marzo, prodotto da Best Live, ha Siani, reduce dai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, come regista con un cast che comprende alcuni interpreti in arrivo dalla serie, come Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana.

Le coreografie sono di Marcello e Mommo Sacchetta e la colonna sonora è quella originale. «È un racconto che mostra come dietro la morte ci possa essere una rinascita. Tramite questi ragazzi si possono inviare dei messaggi potenti, attraversare un pezzo di vita», aggiunge Siani, al lavoro anche sul suo nuovo film, «Succede anche nelle migliori famiglie», con Cristiana Capotondi: «Attraverso anche la musica e i testi delle canzoni cercheremo in punta di piedi di fare una cosa grande e importante».