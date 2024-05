Alice nel paese delle meraviglie: esordio alla regia per la 18enne Cosentino

Esordio teatrale alla sceneggiatura, regia e costumi per l’appena diciottenne Giulia Cosentino che porta in scena lunedì 27 maggio lo spettacolo “Alice nel Paese delle Meraviglie” di L. Carroll. L’ evento si terrà presso il Teatro Tirso De Molina via Tirso 89 (piazza Buenos Aires, Roma). «Da adulti il sogno e la fiaba vanno rivisti e portati sulla scena della vita di tutti i giorni. Il segreto è proprio quello non abbandonare mai la fiaba riadattarla all’esistenza» commenta Cosentino.

Il laboratorio teatrale che è diretto da Claudio Jankowski con l’aiuto regia di Giancarlo Fuochi Tinarelli, sarà anche in concorso dal 3 al 5 giugno negli spazi del Teatro India in occasione di Allezenfants!, un microfestival dedicato ai laboratori teatrali delle scuole secondarie di secondo grado del territorio di Roma Capitale.

Quest’ anno aumenta la competizione: sono infatti ancora di più le scuole coinvolte aprendosi, per la prima volta, con una call pubblica a cui potranno partecipare tutti gli istituti interessati.

Durante la tre giorni gli allievi di questi laboratori teatrali scolastici seguiranno un percorso di workshop con danzatori, registi, musicisti e performer, incontri con operatori e artisti fino alla messa in scena dei propri percorsi laboratoriali nelle sale del Teatro India.

Ragazzi e ragazze dei diversi istituti condivideranno la visione di alcuni spettacoli programmati dal Teatro di Roma, si incontreranno tra loro a teatro insieme ai loro conduttori, e assisteranno a lavori di grande diversità e qualità, per diventare spettatori e spettatrici sempre più competenti e curiosi.



Lo scopo è quello di amalgamare e fare incontrare i gruppi scolastici attraverso un modo diverso di relazionarsi sul palco, condividendo le esperienze maturate durante l’anno per dimostrare che non esiste «un solo modo per fare le cose».