Armando Punzo è l'uomo che ha trasformato il carcere penale della Fortezza medicea di Volterra in un centro culturale all'avanguardia. È il regista di spettacoli memorabili e premiatissimi come «Marat-Sade», «I negri», «I Pescecani», «Alice nel paese delle meraviglie». È l'artista visionario che in 35 anni di lavoro ostinato e totalizzante ha realizzato nello spazio angusto dell'isolamento un'ardita cattedrale di saperi che travalica limiti e pregiudizi. Con la Compagnia della Fortezza, formata da circa ottanta detenuti attori, ha messo in scena oltre quaranta importanti allestimenti. L'ultimo, «Naturae», aprirà stasera alle Tese la Biennale Teatro diretta da Stefano Ricci e Gianni Forte. E sabato Punzo riceverà nella storica sede di Ca' Giustinian il Leone d'oro alla carriera. Napoletano di Cercola, 64 anni, lavora in Toscana con l'associazione Carte Blanche e racconta il suo straordinario percorso drammaturgico con la forza tranquilla dei sognatori. Dice: «Questo Leone è il riconoscimento di un'idea e di un lavoro collettivo. È un bel modo di accendere una luce sul nostro progetto».

Ce n'è ancora bisogno?

«È sempre difficile mettere insieme l'idea dell'utopia con il fatto che tutto questo avviene all'interno di un carcere».

Lei però ci è riuscito.

«A me interessava soprattutto la parte artistica, ho cominciato ragionando sul concetto di prigionia, un'evidente metafora che comprende, tra tante cose, anche il carcere. Volevo mettere alla prova il teatro, l'espressione massima della libertà, in un luogo che è il massimo della costrizione. Su questo ho sviluppato il mio percorso e lì dentro sono cresciuto artisticamente. Volterra era uno degli istituti più chiusi, oggi grazie al teatro è all'avanguardia».

Nel tempo l'esperimento di teatro d'arte è diventato teatro sociale.

«Il teatro d'arte continua ad essere una mia priorità, ma con gli anni ho imparato a conoscere i limiti di quel luogo di costrizione. I luoghi pesano nella creazione artistica e anch'io ne sono stato suggestionato. Dovevo costruire un'altra drammaturgia. Come ci si muove all'interno di un carcere? Cosa fanno gli attori? E la musica deve solo accompagnare, come accade di solito, o piuttosto rapirti da quel vissuto? Insomma, mi sono contrapposto a una realtà orribile per tirar fuori dal contesto qualcosa di straordinario. Il teatro di pura rappresentazione non fa per me».

«Naturae» si muove in questo solco?

«L'idea centrale è far capire che non ci sono limiti alla capacità di immaginare diversamente il mondo».

Come l'ha sviluppata?

«Lo spettacolo è la fase finale di un laboratorio durato otto anni. Tutto nasce da un progetto contro Shakespeare e poi confluito su Borges. Mi spiego: Shakespeare ci ha consegnato un'umanità cristallizzata in ruoli scritti per sempre che schiere di artisti hanno rispettato e rispettano. Ma rimanere ancorati ai temi della gelosia, della violenza, del potere equivale a una condanna a morte culturale e morale».

E qui entra in scena Borges.

«Sì, i suoi scritti ci hanno aiutato ad allontanarci dall'idea di umanità shakespeariana, tutta di pancia. “Naturae” vuole dimostrare che in noi ci sono altre qualità».

Quali?

«L'armonia innanzitutto, l'amore, la felicità. E poi la sensazione del vento dolce, o del vento caldo sulla pelle... Tante possibilità dalle quali farsi cullare. Abbiamo lavorato molto sulla felicità, sulla possibilità di passare dall'homo sapiens all'homo felix».

Come si arriva alla felicità?

«Con la consapevolezza, attivandosi per migliorare se stessi e il mondo. Da anni lavoro sul concetto di utopia, sull'importanza di sognare ad occhi aperti. Perché il teatro dovrebbe ridursi a rincorrere l'attualità, come fa la televisione? Per me il teatro dovrebbe tendere a creare un altro uomo. Voglio sognare un uomo e voglio imporlo alla realtà. In questo senso mi sento un utopista».

Un suo sogno ad occhi aperti?

«Il progetto del teatro stabile in carcere. È molto più di un sogno: l'architetto Mario Cucinella ha vinto il bando, il teatro all'interno della Fortezza si farà, con i suoi spazi, la sua stagione, gli artisti ospiti e gli spettatori. E con la possibilità di fare formazione professionale e rilasciare attestati. L'ennesima prova che la cultura può davvero fare la differenza».

La Compagnia della Fortezza ha aperto una strada.

«Sì, dopo di noi c'è almeno un'esperienza di teatro in tutte le carceri italiane. Certo, il percorso è laborioso, difficile, ma le cose evolvono. Non è vero, come alcuni vorrebbero farci credere, che non cambia mai niente».

Ha dei rimpianti?

«Per carattere vorrei sempre fare di più e meglio, ma va bene così. Rifarei tutto. Non penso di aver sbagliato. Il fatto di essere alla Fortezza da 35 anni lo testimonia».

Progetti?

«Continuare a lavorare su nuove produzioni. Poter portare la Compagnia della Fortezza in tournée in Europa, come ci chiedono da anni, anche per attivare le coproduzioni che oggi non possiamo avere. Naturalmente, realizzare il teatro stabile in carcere. Sarebbe anche un modo per svincolarlo da me. Ecco, stiamo lavorando perché un domani non finisca con me».