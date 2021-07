Art bonus, ​premio Cultura+Impresa al Teatro San Carlo per il Concerto d'Imprese

Primo Premio per la categoria Applicazione dell’Art Bonus va a “Concerto d'Imprese” della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli con Aedifica/Brin69 srl, ALA spa, Caronte spa, Ferrarelle spa, Siap srl, Philippe Foriel-Destezet, Getra Spa, TEMI spa, Isaia spa, Laminazione Sottile spa, Palazzo Caracciolo e Seda spa.

Questo progetto ha consentito al Teatro san Carlo di Napoli, il teatro lirico più antico d'Europa, di non fermare la propria produzione artistica durante il periodo pandemico, ma di evolversi verso una cultura digitale che ha permesso la trasmissione degli spettacoli in modalità streaming e on demand.

Sarà in live streaming il direttore generale Emmanuela Spedaliere: «L’Art Bonus sta sostenendo importanti progetti culturali, uno strumento efficace, che non a caso è diventato un modello a livello internazionale, grazie al ministro Franceschini che nel 2014, ha introdotto l’agevolazione fiscale del 65% è attualmente una delle più vantaggiose misure per incoraggiare il mecenatismo in Europa. E grazie ai nostri imprenditori campani e non solo, che anche durante la pandemia non hanno fatto mancare il loro prezioso sostegno al Teatro, nella speranza che se ne aggiungano molti altri».

Soddisfatto per il traguardo raggiunto nel periodo più difficile della pandemia e del riconoscimento ottenuto il Sovrintendente Stéphane Lissner ha sostenuto quanto sia importante «investire in cultura che significa partecipare in maniera diretta alla crescita socioculturale del nostro Paese, rafforzando l’identità l’identità delle aziende sul territorio a conferma dell’impegno e della responsabilità sociale».

Premiati i progetti che meglio hanno saputo affrontare l’emergenza pandemica rinnovando le modalità di promozione e fruizione della Cultura.