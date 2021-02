Celso Albelo porta il Pirata di Bellini al Teatro San Carlo: in streaming da venerdì

«Buongiorno, sono Gualtiero! – scherza Celso Albelo - e sono qui per ricordarvi che a partire dal 5 di febbraio sarà disponibile questa meravigliosa opera di Vincenzo Bellini che canto assieme a Luca Salsi e alla meravigliosa Sondra Radvanovsky. Non perdete questa opportunità, è la prima volta da quasi due secoli che si esegue quest’opera in questo stupendo Teatro».

Così Celso Albelo saluta il pubblico del San Carlo in attesa dello streaming de Il Pirata, online dal prossimo venerdì 5 febbraio 2021 dalle 20 su Facebook e su Mymovies.it.

L’opera, assente dal palcoscenico sancarliano dal 1834, ha come interprete femminile il soprano americano Sondra Radvanovsky nel ruolo di Imogene, Luca Salsi nel ruolo di Ernesto, Celso Albelo sarà appunto Gualtiero, Francesco Pittari interpreterà Itulbo, Emanuele Cordaro darà voce a Goffredo mentre Anna Maria Sarra sarà Adele.

Antonino Fogliani dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA