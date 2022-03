Chiara Muti al teatro San Carlo di Napoli: «La bellezza di Mozart per dire no alla guerra»

«In questo teatro mi sento come a casa, mi hanno accolto tutti con calore, dal barista alla direttrice della sartoria, è un piacere lavorare con loro, ritrovare la luce e il sole del Mediterraneo, assistere allo sbocciare della primavera...». Nelle ultime settimane Chiara Muti è stata a Napoli, al San Carlo, per riprendere la sua regia del «Così fan tutte», il capolavoro di Mozart che il teatro ripropone da domani (ore 20) per sei recite fino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati