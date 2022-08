Christian De Sica, una notte in Costiera: show a Maiori e pizza a Tramonti

Una notte in Costiera Amalfitana per Christian De Sica, il poliedrico attore figlio d'arte protagonista ieri di un brillante spettacolo a Maiori. E dopo lo show al porto turistico, dove ha portato in scena “Una serata tra amici”, coadiuvato dal giornalista Pino Strabioli, il "Covelli" dei cinepanettoni, si è concesso una sosta golosa a Tramonti dove ha gustato la celebre pizza esportata dai tramontani in tutto il nord Italia.

De Sica, che poco prima aveva portato in scena momenti comici e drammatici della sua vita artistica e privata, deliziando il pubblico con le sue straordinarie doti canore (ad accompagnarlo la Big Band formata da 18 elementi e diretta dal maestro Marco Tiso) è stato ospite al ristorante Valico di Chiunzi dove, insieme con Strabioli e gli altri ha gustato le specialità del territorio.

Su tutte la celebre pizza al metro, realizzata da Graziano Giordano con fiordilatte di Tramonti e pomodoro Re Fiascone. Il popolare attore, che è un habituè della Costiera, si è dimostrato affabile e disponibile con i tanti avventori che gremivano il Valico di Chiunzi molti dei quali si sono avvicinati per chiedergli un selfie.

Soddisfatto della serata ai tavoli del ristorante sia per i piatti degustati che per l'accoglienza ricevuta dalla famiglia Giordano, Christian De Sica ha posato con gli owenr del locale in una serie di immancabili foto ricordo.