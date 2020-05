Coronavirus, «Notre Dame de Paris» riprogrammata in tutta Italia: posticipate al 2021 le date campane

Secondo l’ordinanza emanata dal governo che prevede la sospensione di eventi e spettacoli di qualunque natura fino a data da destinarsi, Vivo Concerti comunica lo spostamento dell’intera tournèe di Notre Dame de Paris a partire da aprile 2021.



Le date in programma a Pula dall’31 luglio al 2 agosto 2020 sono state annullate. Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.



Ecco le nuove date in Campania:



Ecco il calendario aggiornato



CALENDARIO AGGIORNATO STAGIONE 2021:



Dal 31 luglio al 2 agosto 2020 – Pula (Ca) @ Forte Arena – ANNULLATA



Dal 9 aprile all’11 aprile 2021 – Ancona@ PalaPrometeo – RIPROGRAMMATA



17 e 18 aprile 2021 – Eboli (SA) @ PalaSele – RIPROGRAMMATA



Dal 22 al 25 aprile 2021 – Catania @ PalaCatania – RIPROGRAMMATA



Dal 7 al 9 maggio 2021 – Jesolo (VE) @ PalaInvent – RIPROGRAMMATA



Dal 14 al 16 maggio 2021 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – RIPROGRAMMATA



Dal 19 al 30 maggio 2021 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi – RIPROGRAMMATA



23 e 24 luglio 2021 – Napoli @ Arena Flegrea – RIPROGRAMMATA



Dal 12 agosto al 14 agosto 2021 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi – RIPROGRAMMATA



27 e 28 agosto 2021 – Soverato (CZ) @ Summer Arena – RIPROGRAMMATA



Dal 3 settembre al 9 settembre 2021 – Palermo @ Teatro di Verdura – RIPROGRAMMATA



TBA Mantova – RIPROGRAMMATA



TBA Nichelino (TO) – RIPROGRAMMATA













