Croccolo, il dolore di Buccirosso: «Non è più possibile avere una carriera come la sua»

Domenica 13 Ottobre 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 09:31

«Tengo a dire che detesto le celebrazioni e che parlerò di Carlo in modo non compiacente. Anche perché i complimenti è meglio riservarli a un uomo quando è in vita». Sceglie un registro molto franco Carlo Buccirosso nel commentare la scomparsa di Carlo Croccolo. I due attori hanno lavorato insieme nella seconda edizione de «I compromessi sposi», a inizio anni 2000, che vide Buccirosso esordire alla regia. Croccolo ebbe il ruolo di Don Abbondio: «Quello che mi colpì, in un ruolo molto delicato, fu la sua fame, la sua ambizione permanente, nonostante l'età e la carriera».«Secondo me no. Non rispetto a una vicenda artistica tanto lunga, oltre sessant'anni, e così varia. Carlo ha fatto da spalla, da protagonista, da doppiatore, ha fatto cinema e teatro come pochi colleghi. Parlo proprio di quantità: per fare il curriculum di un attore di oggi bastano dieci minuti. Per lui non basterebbe una settimana. Forse oggi non è più possibile avere una carriera come la sua, in questo è irripetibile».«Lo chiamai a sostituire Enzo Cannavale, un altro grande. Vide i nomi in cartellone e ne uscì un po' scettico. Mi disse Carle', qua stanno troppi giovani. Aveva questa diffidenza, probabilmente retaggio della sua generazione, gli chiesi di fidarsi. Lo fece e progressivamente cambiò posizione, almeno per quel lavoro. Lavorare coi ragazzi gli piacque molto».