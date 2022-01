Daniela Cenciotti e il successo con Sal Da Vinci: «Io, genovese, sono diventata napoletana d'adozione»

Daniela Cenciotti, classe '62, genovese di adozione napoletana, è appena reduce da "La fabbrica dei sogni", il musical di Sal Da Vinci al Cilea a Napoli, insieme a Fatima Trotta.

'La fabbrica dei sogni' è andato finalmente in scena, di nuovo.

«Dal 2 dicembre. Abbiamo ripreso lo spettacolo che avevamo lasciato a febbraio 2020, purtroppo con mille difficoltà, perché esibirsi a teatro in questo momento non è facile. Anche il pubblico non ha...

