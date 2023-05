Sold out in prevendita, stasera e domani,al teatro Diana di Napoli, per “Alla fine arriva!” di Maurizio de Giovanni con Paolo Cresta e Peppe Miale Alla chitarra Giacinto Piracci Regia di Annamaria Russo e Massimo De Matteo. Si tratta di un testo scritto dal papà del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone (e di Mina Settembre, e di Sara e di...) per festeggiare il terzo scudetto del Napoli. Infatti il pubblico per l'occasione è stato invitato a indossare... qualcosa di azzurro.