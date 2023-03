Debora Villa al teatro Cilea di Napoli: 150 biglietti per i lettori del Mattino

Debora Villa arriva a Napoli, teatro Cilea, da domani, 10 marzo, a domenica 12 con «Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere». Uno spettacolo comico, ma che vuole far riflettere. E Il Mattino regala ai suoi lettori 50 biglietti per ogni giorno di programmazione? Come fare a garantirseli? Scrivete immediatamente a stampa@teatrocilea.it, se riceverete una risposta vuol dire che siete stati tra i primi a farlo e vi è stato riservato un posto gratuito, con la possibilità di farvi accompagnare da una persona al costo ridotto di 15 euro anzichè 29.

Debora Villa prenderà per mano lo spettatore conducendolo ancora una volta nei meandri di dietrologie e psicologie femminili e maschili per novanta 90 minuti di comicità che porterà il pubblico ad affrontare una curiosa terapia di gruppo. Il titolo del recital si rifà al best seller mondiale pubblicato nel 1992 dallo psicologo John Gray, cinquanta milioni di copie vendute. Il libro si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne hanno due diversi modi di pensare, di parlare, di amare. I comportamenti di uomini e donne assumono quindi spesso significati diametralmente opposti. Per esempio, tanto l'uomo in determinati momenti della sua giornata ha bisogno di «ritirarsi nella sua caverna», in solitudine, quanto la donna, alle prese con le stesse problematiche del partner, sente di dover condividere i propri sentimenti con gli altri. «Uomini e donne impareranno a conoscersi di nuovo» perché, come sostiene Gray, «quando si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano, e se ci aggiungi una bella risata la terapia è completa. Perché ridere fa bene: al cuore, all'anima ma soprattutto all'amore».