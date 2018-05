«Superficie», Diego De Silva live a Bellizzi con il Trio Malinconico

Mercoledì 16 Maggio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 10:23

«Superficie», è il nuovo spettacolo che il Trio Malinconico porterà in scena oggi, dalle 21, al Freadom di Bellizzi.Un intreccio tra le parole dello scrittore e la musica dei jazzisti Stefano Giuliano e Aldo Vigorito.I tre artisti racconteranno l'ultimo lavoro di De Silva, pubblicato a marzo per Enaudi. Un libro che gioca con la nostra stupidità e la nostra intelligenza. Fatto di frasi fulminee il cui accostamento produce cortocircuiti spiazzanti e comicissimi. Come se Woody Allen, Groucho Marx e l'amico cretino di vostro zio si trovassero nella stessa stanza e parlassero ognuno per conto suo. È fatale: quando meno ve lo aspettate, scoppierete a ridere.Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli amici e parenti, coniugi e amanti, nemici e complici. Denunciateli.Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un nonsense: accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra risata. È un gioco, sí, ma è una sarabanda dell'intelletto. Perché è vero: molti discorsi umani sono irresistibilmente comici, sembrano costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo. Sono grandiosi tentativi di semplificazione impastati in un chiacchiericcio che supera ogni pretesa di profondità per diventare, gioiosamente, superficie.E vanno inchiodati a se stessi, accostati ad altri o ad altro, perché nel flusso torrenziale si producano attriti, urti, ribaltamenti di senso. Proprio come avviene nelle reazioni chimiche, vanno messi accanto a un reagente che, consumandosi, li trasformi.