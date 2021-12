Fabrizia Ramondino, spunta il teatro inedito

Al centro del salone, in una vecchia casa un tempo aristocratica alle cui pareti sono esibiti enormi quadri di vedute del Vesuvio e della riviera di Chiaia, ci sono un pianoforte e altri strumenti attorno a un compositore. Lui ha l'aria di un disilluso. La sua carriera concertistica e compositiva non è mai stata di successo. Si confida con la madre. Poi con l'ex moglie, la figlia e il suo fidanzato. Ogni tanto entra in scena un domestico,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati