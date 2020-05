Ficarra e Picone annullano la mega tournée per festeggiare i loro 25 anni sulla scena

«Siamo molto dispiaciuti ma speriamo quanto prima di ricollocare questa tournée che abbiamo fortemente voluto». Salvo Ficarra e Valentino Picone si arrendono all’emergenza sanitaria e alle disposizioni del governo causate dalla pandemia del coronavirus e annullano la mega-tournée che avevano organizzato nei dettagli per tutto il 2020 per potere festeggiare degnamente con il loro nuovo spettacolo i 25 anni di attività artistica, le nozze d’oro con il teatro, il cinema e la televisione sui palcoscenici di tutta Italia.



Erano già saltate le prime date primaverili ma adesso si è deciso che salteranno tutte quelle previste da qui a novembre prossimo comprese le 12 serate al Teatro di Verdura di Palermo, la loro città, nel mese di giugno, l’attesa esibizione del 22 luglio all’Arena di Verona e le tre serate tra fine luglio ed agosto al Teatro Antico di Taormina, le cinque recite di fine settembre al Brancaccio di Roma e le cinque dei primi di novembre al Teatro della Luna di Milano. Più decine e decine di altri appuntamenti nelle sale di prosa ed anche in qualche teatro lirico (come il Carlo Felice di Genova ad esempio) in tutta Italia dal nord al sud. La Friends & Partners comunica che i biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di pari importo ai sensi del DL 34/2020 ed i voucher così emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti all’interno di tutti i futuri spettacoli della Friends & Partners entro i successivi 18 mesi. Ultimo aggiornamento: 19:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA