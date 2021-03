«Filumena Marturano», petizione online delle attrici per poter omaggiare Eduardo: «È patrimonio di tutti»

Lo scorso autunno due autrici creano un omaggio a “Filumena Marturano” sulle loro pagine Facebook con brevi video in cui il personaggio creato da Eduardo De Filippo torna a parlare; riscuotono un certo successo, anche su Youtube (10mila visualizzazioni in media a puntata). Nonostante non fosse a scopo di lucro, la Fondazione De Filippo si oppone perché non erano stati chiesti i diritti d’autore: tramite i suoi legali chiede alle autrici di rimuovere i video.

Emma Campili e Donatella Furino, ideatrici di questa operazione, tolgono subito i filmati dai canali web. Però ora chiedono, tramite un petizione su Change.org che è già arrivata a oltre 700 firme, di tornare a proporre il loro omaggio a Eduardo: «Pensiamo che Eduardo sia patrimonio di tutti» dicono.

Qui il video dell'ultimo contributo della Filumena rediviva in cui l'attrice che la interpreta evoca i motivi della petizione: «Je nunn'o'ffaccio pe ffà denari».