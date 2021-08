Umbria, al via la prima edizione del Foligno Danza Festival: la manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 settembre

L'Umbria riparte a passi di danza. Dal 3 al 5 settembre 2021, appuntamento con la prima edizione del Foligno Danza Festival diretto da Alessandro Rende. In programma, nel primo fine settimana di settembre, non solo spettacoli di danza, ma anche stage con docenti di fama internazionale e audizioni per accedere a prestigiose accademie, oltre alla possibilità di partecipare ad un concorso, assistere alle prove delle performance e incontrare i protagonisti del festival. E ancora, la serata dedicata al Premio per la Danza Città di Foligno per le eccellenze della scena italiana e, in chiusura, un Gala per i giovani partecipanti del Foligno Danza Festival. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria).

Il progetto, sostenuto dal Comune di Foligno, nasce da un'idea di Alessandro Rende. «Nell'accogliere, con entusiasmo, l'invito a dirigere il festival, ho subito pensato ad un evento indirizzato ai giovani - ha spiegato Rende- Ballerini, artisti, appassionati. Sono loro il motore del nostro mondo ed è a loro che desidero dedicare queste giornate, affinché si attivi un circolo virtuoso di scambio e di crescita secondo i migliori valori della nostra arte».