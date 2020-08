Franca Valeri e l'amore per gli animali, la figlia: «Non vogliamo fiori, ma donazioni per i cani abbandonati»

La camera ardente di Franca Valeri sarà allestita domani, 10 agosto, dalle 17 alle 20 al teatro Argentina. L'attrice, morta oggi nella sua casa a Roma, aveva appena compiuto 100 anni. Franca Valeri aveva una figlia adottiva, la cantante lirica Stefania Bonfadelli, 53 anni. Quest'ultima ha dichiarato: «A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati "Franca Valeri Onlus", al quale teneva tantissimo».

L'Onlus in questione ha dedicato un messaggio a Franca Valeri su Facebook: «Ciao Franca! In realtà sarai sempre con noi perché le vere stelle non muoiono mai ma continuano a vivere nel cuore di chi le ha amate ed ammirate. A noi lasci il testimone del tuo amore per gli Animali e continueremo con orgoglio l'opera iniziata da te. Ciao Franca, sei solo dall'altra parte».



