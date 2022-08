Rubini porta a teatro “I fratelli De Filippo”: Mario Autore è di nuovo Eduardo

Dopo il successo cinematografico de “I fratelli De Filippo”, Sergio Rubini (nella foto di Eduardo Castaldo insieme ai tre protagonisti) porta la storia di Eduardo, Peppino e Titina sulle tavole del palcoscenico. Protagonisti in scena, gli stessi attori del film: Mario Autore nel ruolo Eduardo, Domenico Pinelli in quello di Peppino e Anna Ferraioli Ravel come Titina, insieme a Jennifer Bianchi, Susy Del Giudice, Francesco Maccarinelli, Lucienne Perreca e lo stesso Rubini, che firma la regia, ma sarà anche l'antagonista Vincenzo Scarpetta oltre che il narratore.

Lo spettacolo (prodotto ancora da Nuovo Teatro e Pepito Produzioni insieme a Teatro della Toscana) sarà in scena all’Ambra Jovinelli di Roma, in cartellone dal 21 dicembre all’8 gennaio 2023, per poi andare in tournee a Caserta, Salerno, Firenze, Avellino e Venezia.

“I fratelli De Filippo”, scritto insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, come ha spiegato Sergio Rubini: «Racconterà una parte della storia già vista nel primo film e anticiperà il racconto del secondo. Il mio progetto, infatti, non finisce con la fondazione del trio, ma tredici anni dopo, quando il trio si scioglie. Ed Eduardo scrive il suo più grande capolavoro: Napoli milionaria». Nel frattempo, si lavora anche sulla seconda parte del film.