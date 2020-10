Napoli, Galleria Toledo compie 30 anni: al via la nuova stagione del teatro ai Quartieri Spagnoli

Un compleanno in piena sicurezza da festeggiare con una stagione di 20 spettacoli in programma dal 27 ottobre 2020 fino al 21 aprile 2021, data del trentennale di attività: il Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo, avamposto culturale d’avanguardia nel cuore dei Quartieri Spagnoli, celebra l'anniversario con un programma che volge lo sguardo alla formazione, e che nel segno della trasversalità dei linguaggi, tratto distintivo del lavoro della sala di via Concezione a Montecalvario, si presenta ricco di spunti di riflessione.

Il debutto della nuova stagione teatrale di Galleria Toledo è affidato al progetto «La Congiura», ispirato alle opere di William Shakespeare, con due spettacoli scritti e diretti da Laura Angiulli e prodotti da Galleria Toledo. Poi spazio ai grandi protagonisti della scena italiana, come Massimiliano Civica, Alessandro Benvenuti, Massimo Verdastro, la regista ‘vocale’ Chiara Guidi, il pianista Antonio Ballista, la cantautrice Violetta Zironi e gli interpreti Paolo Calabresi, Ginestra Paladino e Giovanni Battaglia, insieme ai napoletani Lino Musella, Aniello Arena, Alessandra D’Elia e molti altri. In programma, allestimenti da Shakespeare, Gadda, Buzzati, Viviani, Nabokov e Muller. E ancora, produzioni originali di Galleria Toledo, che conferma la storica collaborazione con il fotografo Cesare Accetta per il disegno luci e lo scenografo Rosario Squillace, il ritorno di spettacoli di successo della scorsa stagione e il recupero di quelli sospesi per il lockdown. Chiude la stagione (21-23 aprile) lo spettacolo «Il canto dei colori. Viaggio nella vita e nelle opere di Henri Matisse», con voce recitante di Sandro Lombardi, attore e scrittore tra i più poliedrici della scena teatrale italiana, quattro volte vincitore del Premio Ubu, accompagnato dal pianoforte del maestro Antonio Ballista.

«È una stagione che nasce sull’incertezza – dichiara la direttrice artistica Laura Angiulli – nell’impossibilità di fare dal vivo il consueto lavoro con scuole superiori e università, abbiamo voluto dare un segnale significativo attraverso un programma di ‘formazione’, finestra di dialogo con giovani generazioni e pubblico di raffinata sensibilità. Questa scelta appare quanto mai appropriata nella celebrazione del trentesimo anno di Galleria Toledo, e nella volontà di riaffermare il sentimento che ne accompagnò gli inizi”. Galleria Toledo si propose infatti subito come punto di riferimento per i “ragazzi” dei vivaci anni ’90 del territorio, ”alcuni dei quali sono oggi importanti figure del parterre culturale nazionale – sottolinea Angiulli - Nonostante le difficoltà del passato e del presente siamo sempre riusciti a tenere in piedi il teatro e la sua identità, e anche oggi presentiamo un cartellone che possa segnare opportunità di osservazione in vari ambiti artistici, con uno sguardo lanciato verso elaborazioni di margine e di confine».

Gli spettacoli andranno in scena nella storica sala di Via Concezione a Montecalvario, la cui capienza è stata ridotta nel rispetto delle norme anti-Covid19.

