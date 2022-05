Il teatro del paese di Nino Manfredi intitolato a Vittorio Gassman, è polemica: «Mancanza di affetto»

Nino Manfredi e Vittorio Gassman hanno recitato insieme in C’eravamo tanto amati, ma ora a dividerli, loro malgrado, c’è un teatro di provincia. Siamo a Castro dei Volsci, paese in provincia di Frosinone conosciuto per il suo incantevole borgo storico, ma anche perché ha dato i natali all’attore che ha interpretato l’indimenticabile Geppetto di Comencini e decine di altri memorabili personaggi della commedia all’italiana. E se è vero che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati