Gaza Ora, lo spettacolo contro la guerra fa tappa a Napoli

Basta guerre. Il messaggio viene rilanciato da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio a Napoli, in tre sedi diverse, dove si terrà “Gaza Ora, messages from a dear friend”, versione in lingua italiana del progetto di Ruth Lass e Jonathan Chadwick, prodotto da Az Theatre di Londra, che porterà in scena le letture delle testimonianze di Hossam al-Madhoun, regista e produttore di Theatre for Everybody a Gaza.



Resoconti diretti e testimonianze degli ultimi sei mesi portano lo spettatore dentro la città assediata, tra messaggi inviati tra blackout e colpi di mortaio, sfollati e famiglie alle prese con la disperazione, e mostrano gli sforzi per gli aiuti, i rifornimenti che scarseggiano, le code, la sofferenza di chi vive senza più acqua e a stretto contatto con la morte.



Il filo rosso è la vicenda di Hossam che, separato dalla figlia che studia a Beirut, deve affrontare l’imprevedibile quotidianità insieme con la moglie e l’anziana madre.

I testi, tradotti in italiano, sono letti e interpretati da gruppi di artisti di diverse provenienze, in segno di pace e solidarietà. E, in questo alternarsi di voci, spettatori e lettori sono chiamati alla riflessione.

Appuntamento, dunque, mercoledì 22 maggio alle 19 al Palazzo dello Spagnolo (su prenotazione, scrivendo all’indirizzo g4z4ora@gmail.com), giovedì 23 maggio alle 21 nell'ex Asilo Filangieri e venerdì 24 maggio alle 21nell'ex Opg Je So’ Pazzo.