Morto Gianfranco D'Angelo, il ricordo di Ciro Ceruti: «Un onore essere stato tra gli ultimi a lavorare con lui»

«Ho avuto il grande onore di lavorare con il signor D’Angelo ad aprile di quest’anno in occasione delle riprese del mio ultimo lavoro: la sit com “VITA”. Io e Claudio Insegno cercavamo un attore per il ruolo di mio padre e Claudio ebbe la fortunata idea di chiedere a Gianfranco D’Angelo. Lesse le sceneggiature ed accettò subito. Un grande professionista leggeva battute di dieci righe e le imparava in un quarto d’ora. Io le avevo pensate le avevo scritte e ci mettevo più tempo. Sul set più volte sono stato testimone di simpatici siparietti con l’attrice che interpretava mia madre, Sandra Milo. Lui spesso le ricordava come la imitava nelle sue performance degli anni 80. Un persona garbata che affrontava le fatiche delle registrazioni con l’entusiasmo di un ragazzino. Il giorno dell’ultima ripresa mi disse: “A Ci’ me so divertito da morì’ se fai una teatrale de sta serie…tienimi presente….”

Lui a me che mi chiese di tenerlo presente.

Ti porterò sempre nel cuore e sopratutto ricorderò sempre il tuo entusiasmo nell’affrontare il lavoro. Ciao Signor D’Angelo…anche se tu più di una volta mi dicesti…”a Ci’ chiamame Gianfranco”. Perdonami ma non mi riusciva». Così in un post l'attore e regista napoletano Ciro Ceruti.