Lutto cittadino a Ponza nel giorno dei funerali di Gigi Proietti, il sindaco: « A te, caro amico, va il nostro ultimo saluto»

Lutto cittadino a Ponza in onore di Gigi Proietti. Nel giorno dei funerali del grande artista e cittadino onorario dell'isola, il sindaco Francesco Ferraiuolo scrive: «Unendosi al sentimento di cordoglio espresso dalla cittadinanza nei confronti di Gigi Proietti, Cittadino onorario dell’isola di Ponza, il Comune ha proclamato per domani, 5 novembre 2020 , lutto cittadino. Pertanto ordina, in segno di lutto, l’annullamento di ogni manifestazione pubblica e la sospensione di attività ludico ricreative per la giornata di domani. Tutti i cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e culturali e titolari di attività di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune ».

Gigi Proietti e l'amore per Ponza, diceva: «Per me e la mia famiglia da 50 anni il paradiso è qui»

Il sindaco scrive sul suo profilo social: «Celebre maestro ed artista, grande amico di Ponza ed estimatore dell’isola. A te, caro amico, va il nostro ultimo saluto!». Mancherà tanto ai ponzesi Gigi Proietti, che aveva scelto l'isola come buen retiro, come seconda casa: «Per me e la mia famiglia - diceva - il paradiso da 50 anni è qui, a Ponza, da quando ci sono venuto la prima volta è stato un amore indissolubile». Dopo quella prima visita decise con la moglie Sagitta di acquistare una casa, a Santa Maria, affacciata sul porto, dove la sera cenavano sul terrazzo con gli amici e con le loro due figlie, serate belle, in allegria, «perché a Ponza - diceva Proietti - faccio una vita normale, ricordatevi che la cosa difficile è la normalità, fare i vip è facile». E così nel 2019 la giunta municipale aveva deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria, ma la festa era stata sempre rimandata, un po' per via del cuore stanco del maestro, un po' per l'arrivo del Covid. Ma come dicono i ponzesi e il sindaco Ferraiuolo: «Gigi era ed è comunque ponzese, uno di noi».

Gigi Proietti e l'armatore Vincenzo Onorato nominati cittadini onorari di Ponza

