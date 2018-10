Giovedì 25 Ottobre 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 18:32

Maiori, con il teatro, ha stabilito da tempo una relazione particolare. Così, dopo il successo della prima edizione, sabato 3 novembre il sipario tornerà ad alzarsi presso la sala polifunzionale“L’incontro” per la seconda edizione della stagione teatrale dedicata all’avvocato Enzo Sarno, principe del foro e teatrante per diletto, scomparso prematuramente nel 2013 a soli 50 anni.Dopo il successo di pubblico riscontrato nella prima edizione coronata dalle performances di Antonella Morea e di Rosaria De Cicco, tornano gli appuntamenti con il teatro. Squadra che vince non si cambia e quindi è stata confermata la direzione artistica di Mario Maglio e Costantino Amatruda, come il patrocinio del Comune di Maiori che ha ritenuto anche questa volta di sostenere l'importante iniziativa culturale. E si ricomincia con il botto, visto che sabato 3 novembre a partire dalle ore 20.45 presso la sala polifunzionale “L’incontro” Gigi&Ross presenteranno il loro nuovo spettacolo “IENE ieri e oggi”. Un mix di improvvisazioni esilaranti e di interazione con il pubblico che si alternerà all’interpretazione di alcuni dei personaggi più famosi della coppia.«Siamo molto felici - dice Mario Maglio - di presentare la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata ad Enzo Sarno. Il pubblico ha risposto con entusiasmo l’anno scorso e questa è stata la cosa più bella. Vuol dire che il nostro messaggio è stato recepito. Quest’anno proveremo a fare meglio per soddisfare un’esigenza di cultura che si avverte non solo a Maiori. Ringrazio l’amministrazione comunale di Maiori che ha voluto anche quest’anno sostenere la nostra iniziativa».Prima dello spettacolo verrà presentato il cartellone con tutti gli appuntamenti della seconda edizione della rassegna. Il botteghino sarà aperto giovedì 1 e venerdì 2 novembre dalle 17.30 alle 20. Il 3 novembre, invece, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino a inizio spettacolo. È possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 3298268957. Costo del biglietto: intero 15 euro, ridotto 10 euro.