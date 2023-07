Il camaleontico,caleidoscopico, stravagante e conturbante John Malkovich, 70 anni, sarà stasera e domani il protagonista più atteso del «Campania teatro festival» di Ruggero Cappuccio, in prima nazionale a Napoli, al teatro Politeama alle 21, con «In the solitude of cotton fields» dal testo di Bernard-Marie Koltes con la lituana Ingeborga Dapkunaite e la regia di Timofey Kuliabyn.

APPROFONDIMENTI Campania Teatro Festival, «La solitudine di Malkovich» al Campania Teatro Festival Torna Campania Teatro Festival 2023. De Luca:«Napoli è un teatro a cielo aperto»

Un venditore e un acquirente si confrontano, valutando la merce proposta, scambiandosi il ruolo ripetutamente fino a fondersi in un'unica entità: in realtà rappresentano i pensieri passionali di un uomo che si accorge di provare un desiderio sessuale ritenuto criminale perché omosessuale, che, però, in scena non comparirà mai, lasciando che a dominare sul palco siano Malkovich e Dapkunaite che si contendono la ragione o forse la confessione.

Lo spettacolo indaga nella vergogna umana, Malkovich?

«Esprime un desiderio nascosto e segreto. Il progetto è nato durante la pandemia, difatti abbiamo cominciato a lavorarci a distanza, dandoci appuntamento virtuale su Zoom. Più ci lavoravo e più mi piaceva, quindi, una volta finita l'emergenza pandemica, è stato naturale continuare il lavoro finalmente dal vivo. Adesso è il terzo anno che lo portiamo in scena, vedremo come reagirà il pubblico, la riflessione finale spetta a lui».

Reciterete in inglese, ma ci saranno i sottotitoli in italiano, teme che il testo rischi di perdere il suo significato originario attraverso la traduzione?

«È la prima volta che portiamo lo spettacolo in un posto incui l'inglese non è la prima lingua, speriamo che la traduzione riporti fedelmente il testo, senza che la rappresentazione venga compromessa, anche se il lavoro di traduzione è come una danza sinuosa, complessa e delicata. La nostra lingua è piuttosto elegante ed ambigua, mantiene la struttura originaria del testo in francese, per la traduzione in inglese ci ha aiutato anche mia moglie Nicoletta Peyran. Speriamo che funzioni anche in italiano».

Lei interpreta due personaggi contrapposti, insieme a Dapkunaite,tra i due quale le è più vicino?

«Ho da poco finito un film a Bucarest dove ho interpretato il ruolo di un cinico e ho pensato che, in effetti, è il tipo di personaggio che ho recitato più frequentemente nel corso della mia carriera. In qualche modo, è più complesso vestire i panni dell'eroe e la buona riuscita dell'interpretazione dipende anche dall'impatto con il pubblico, soprattutto a teatro. In questo progetto ho cercato di mettere alla luce i desideri che il personaggio nasconde e soffoca dentro di sé. Per la crescita di un personaggio, in qualsiasi storia, è necessario un antagonista, e il conflitto tra i due va osservato da vari punti di vista. Per me sicuramente il protagonista è qualcuno che cerca di tenere a bada il desiderio che prova, qualcosa in cui molti possono immedesimarsi. Poi, esprimere quello che penso personalmente rispetto a quel tipo di desiderio non fa parte del mio lavoro. Io non posso scorporare il desiderio, a questo deve pensare il pubblico».

Quale è il suo rapporto con Napoli?

«Sono stato qui per una conferenza a teatro negli anni '80 e ricordo Napoli come un posto divertente in cui stare, ma tutto quello che so sulla città proviene dai film di Paolo Sorrentino. Sono stato a Napoli altre due o tre volte, ma per breve tempo e non la conosco bene, in compenso ho trascorso lunghi periodia Roma, dove ho girato la serie "The new Pope", ma anche Firenze e a Prato, ma non mi sento molto napoletano. Ho una connessione speciale con l'Italia in generale, però. Il primo regista con il quale ho lavorato è stato Michelangelo Antonioni nel 1983, poi Marcello Mastroianni, Bernardo Bertolucci e, appunto, Sorrentino.Ciò che mi lega più all'Italia è mia moglie, ovviamente, perché italiana».

Quali sono i suoi prossimi progetti?

«Torno in tour con la Viennese Baroque Orchestra, con cuilavoro da anni, per la pièce "The infernal comedy". Poi dirigo uno spettacolo a Riga, in Lettonia, "Leopold star", nuovo dramma di Tom Stoppard. E poi probabilmentefarò un nuovo film in America, "Opus", e dopo andrò in giro con una nuova pièce sulla musica classica che si intitola "The music cCritic", che avràprincipalmente date in America e qualcuna in Europa».