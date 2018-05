CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 09:54

Che cosa ci fa Jonas Kaufmann in giro per Napoli? Insieme alla compagna Christiane e ai figli al termine di una breve crociera in barca nel Golfo con tappe nel Cilento e a Procida, il tenorissimo si è fermato in città per una rapida colazione con un gruppo di amici napoletani. Poi via a Vienna, dove domani terrà un attesissimo recital. Ma tornerà presto. Il 6 e 7 agosto terrà un concerto alla reggia di Caserta insieme con Maria Agresta. Giusto un anno fa le due superstar della lirica sono stati la coppia più bella del mondo in occasione dell'«Otello» diretto da Antonio Pappano a Londra, al Covent Garden e poi in «Pagliacci». Ora tornano a cantare insieme per la gioia dei fan pronti ad intraprendere il viaggio da tutto il mondo pur di esserci.