L'Arena di Verona riparte con Cecilia Gasdia: dal 22 giugno grande lirica e gala di Bolle

L'Opera Festival all'Arena di Verona, dopo i problemi degli scorsi anni, un commissariamento durato 24 mesi e un piano di risanamento in atto, riparte dal nuovo sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia. La 96/a edizione della manifestazione è in programma dal 22 giugno al 1 settembre, per 47 serate, in quello che è considerato il più grande teatro lirico all'aperto più grande del mondo.



In cartellone importanti direttori, registi di fama internazionale, stelle della lirica e astri nascenti animeranno l'estate nell'anfiteatro scaligero. Il via con la Carmen di Georges Bizet, seguita da altre opere simbolo: Aida di Giuseppe Verdi, Turandot di Giacomo Puccini, Nabucco di Giuseppe Verdi e Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.



Il programma è arricchito da due serate evento: l'appuntamento con la danza Roberto Bolle and Friends, il 25 luglio, e Verdi Opera night, il 26 agosto, dedicata al compositore di Busseto.

Giovedì 24 Maggio 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA