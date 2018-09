CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 08:38

​Sono stato fortunato. No, non mi riferisco al titolo del mio ultimo libro. Sono stato fortunato perché sono qui, all’età di novant’anni, sul punto di vedere esaudito un sogno che nemmeno sapevo di avere. Il mio libro «Così parlò Bellavista» in scena al teatro San Carlo. Chi lo avrebbe mai detto. Scrivi un libro, ed è un po’ come assistere alla nascita di un figlio. Poi, un giorno, da questo libro viene fuori un film, e molti anni dopo, quando pensi che ormai abbia fatto il suo percorso, da quelle pagine nasce uno spettacolo teatrale. A questo punto sognare non costa niente, e non è detto che possa nascere anche un musical, un cartoon o un fumetto.