Lunedì 5 Novembre 2018, 22:49

TORRE DEL GRECO. La vita di San Vincenzo Romano in un musical: soldi out per «Don Vincenzo Romano. Lu prevete faticatore». Grande attesa per il musical sul Santo, realizzato nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco, con fondi del Poc regionale 2014-220 e della Società Campana Beni Culturali. Il Musical nato da un’idea di Vincenzo Nocerino, Gennaro Borriello e Don Aniello Di Luca, preannuncia il sold out nei giorni 16 17 18 novembre al teatro Corallo con le rispettive mattinate riservate agli studenti delle scuole cittadine.«È l'epilogo di un laboratorio stilistico e musicale - dicono gli organizzatori- di identità territoriale che compone un lavoro inedito in tutte le sue forme artistiche: con i testi e le musiche dei maestri Vincenzo Nocerino e Nicola di Lecce, la progettazione scenografica dell' artista torrese Aniello Fortunato, la realizzazione delle scenografie ad opera dei maestri d' arte Salvatore di Lecce e Carmela D' Amore, le coreografie dei docenti di danza classica e contemporanea Pamela Carrano e Alessandro Coccorese e il loro corpo di ballo della scuola di danza Gymnasium. La regia di Nicola di Lecce affina sapientemente una sinergia di talenti ed espressioni artistiche allo scopo di rendere viva testimonianza dei passi salienti della vita di Vincenzo Romano».Il Santo di Torre del Greco, il prete di Santa Croce che dopo la devastante eruzione del Vesuvio nel 1794 motivò i suoi concittadini alla ricostruzione muraria ma soprattutto civica della città di Torre del Greco. Precursore della carità sociale con il suo forte sostegno ai pescatori di corallo Torresi che soffrivano politiche di lavoro precario, antesignano del Concilio Vaticano per la sua “messa pratica " e la " sciabica", strumenti evangelici e pastorali con cui seminava la parola di Dio ai fedeli e soprattutto ai non credenti per strada.«Vincenzo Romano è oggi la più viva incarnazione dello spirito motivato - proseguono- di una terra destinata a ricostruirsi continuamente dalle proprie ceneri, come riportato nello stemma comunale torrese «Post fata resurgo» ma che riconosce nell’ ammirabile provvidenza di Dio, come riportato per volere di Vincenzo Romano all' esterno della Basilica, la giusta affermazione di un cuore umile che pulsa dell' amore di Dio nell' amore per il prossimo».I testi e i brani musicali che riprendono fedelmente gli scritti del santo si pongono quale patrimonio culturale cittadino di una testimonianza da preservare, tutelare e valorizzare a beneficio di una resa diffusione universale della sua sempre attuale santità.Soddisfatti i promotori dell' iniziativa, don Giosuè Lombardo e don Domenico Panariello che insieme agli autori, al regista e all' intero cast compiono un ennesimo tassello della macchina delle manifestazioni organizzate in occasione della canonizzazione di Vincenzo Romano. Il musical è il frutto del cammino verso la canonizzazione che ha radunato dal 2008 giovani e meno giovani intorno a don Vincenzo Romano per condurli alla riscoperta della sua attualissima figura, rappresentata con il linguaggio contemporaneo dell’opera musical-teatrale, che fonda le basi sui canti «L’umiltà del cuore» e «Solo tu mi basti», canti che hanno accompagnato i fedeli nel cammino di fede viva verso la canonizzazione di don Vincenzo, finalmente Santo.Il cast degli attori:Vincenzo Romano :Luigi Sorrentino ( bambino)SalvatoreMirolla(giovane)Michele Giordano ( adulto)Madre di Vincenzo Romano : Rosy AscioneVoce narrante : Giusy PerniceAniello l' indemoniato : Antonio ScardignoDemone : Antonio CandurroDonna Lucietta e Donna Vincenza :Stefania Esposito e Giovanna AccardoSorella di Vincenzo Romano : Francesca TomeiDon Pietro Romano : Gerardo di LecceSuor Maria : Annarita della CapaSeminarista e Prete Carbonaro : Nicola GalloSeminarista e Prete Carbonaro : Salvatore di LecceSuor Teresa Frulio : Clementina SassoDon Gennaro Falanga : Vincenzo PalombaDon Felice Romano : Giuseppe Paolo d' Aprea Don Salvator Noto e Monsignor Vinaccia : Giuseppe SuoratoCardinale Ruffo : Gino VituperioPescatore delle Coralline e Saccente :Roberto della CapaMercante : Pasquale MennellaFioraia e Lazzara : Michela OlivieroFanciullo : Virgilio VerdePescivendolo : Simone Frangiosa.