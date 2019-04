La «Madama Butterfly» di Ozpetek strega il Teatro San Carlo di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 11:00

Piace e fa discutere la «Madama Butterfly» firmata da Ferzan Ozpetek. In un San Carlo stracolmo, in un'atmosfera piena di glamour, vip e politici come una prima di stagione, il capolavoro di Puccini ha conquistato il cuore del pubblico. Applausi per il cast, per il direttore Gabriele Ferro e per la squadra chiamata dal regista per realizzare il nuovo allestimento: Alessandro Lai per i costumi, Sergio Tramonti per le scene, Pasquale Mari per le luci. E applausi calorosi per Ozpetek, sempre più convinto fan dell'opera lirica.«Dopo Aida e Traviata questa Butterfly mi ha fatto sentire davvero in piena sintonia con il mondo del teatro musicale», dice: «La mia Cio-Cio San è determinata, sa perfettamente quello che vuole, non è un personaggio fragile. Tutt'altro. La vera vittima è proprio Pinkerton, sua preda, un burattino nelle sue mani che alla fine diventa vittima di se stesso. Anche per questo ho realizzato la realistica scena di sesso tra i due, si desiderano in maniera fremente».