Mamma mia!, il successo del tour prosegue e al Sistina si replica dall'11 ottobre

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 20:52

Cresce senza sosta il successo del musical, la grande Produzione interamente italiana che con i suoi 102.570 spettatori fino ad oggi è senza dubbio il più importante evento teatrale della stagione. Dalle anteprime estive in luoghi di grande storia e bellezza – tra gli altri il Teatro Romano di Ostia Antica, Piazza degli Scacchi a Marostica, lo Sferisterio di Macerata - alnei teatri delle principali città italiane, un inarrestabile tam tam ha scatenato tappa dopo tappa una vera e propria caccia al biglietto, con date ormai ovunque sold out. Come accade al Sistina di Roma, dove il musical durante le feste natalizie ha fatto il pieno di consensi e dove il botteghino del teatro è ancora in questi giorni preso letteralmente d'assalto. L'accoglienza nella Capitale è stata talmente calorosa che, proprio per far fronte alla grande richiesta di pubblico, ilaprirà con Mamma Mia!, l’, la prossima stagione teatrale.Dopo Roma, il tour proseguirà fino a febbraio toccando Udine, Genova, Livorno, Modena, Parma, Bologna e Lugano e già cresce l'attesa in ogni città con biglietti quasi del tutto esauriti. Un grande successo di critica, stampa e “popolare”, con entusiastiche recensioni anche sulle pagine social del musical che parlano di uno spettacolo 'eccezionale', 'straordinario', 'strepitoso', 'da sballo', un vero e proprio "Mamma Mia! Boom".79 le repliche fin qui (di cui 31 al Sistina di Roma);4.136.425 euro l’incasso totale (di cui circa la metà al Sistina);102.570 gli spettatori registrati fino ad oggi (di cui 43.036 al Sistina di Roma).I numeri straordinari di questa Produzione tutta italiana targata PeepArrow Entertainment e Il Sistina si devono a un mix di fattori vincenti. Non solo il grande impegno produttivo e la prestigiosa firma di Massimo Romeo Piparo, autore della regia e dell'adattamento, ma anche il talento e le strepitose interpretazione degli amatissimi protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano, Laura Di Mauro, Elisabetta Tulli, Eleonora Facchini e Jacopo Sarno.Le coinvolgenti musiche degli ABBA con 24 brani - come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper - tradotti in italiano e suonati dall'orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello, gli oltre 30 artisti sul palco e le eccezionali professionalità di Roberto Croce per le coreografie, Teresa Caruso per le scene, Cecilia Betona per i costumi, Alfonso Barbiero con Stefano Gorini per il suono e Daniele Ceprani per le luci.E poi, a conquistare il cuore di migliaia di spettatori, è una storia romantica e divertente, ironica e delicata, che racconta l'amore maturo accanto a quello giovanile, indagando grandi sentimenti come il rapporto tra madre e figlia, l'amicizia e il coraggio, ma soprattutto una commedia che, attraverso due donne straordinarie, celebra la ricerca della felicità anche a costo di sfidare le convenzioni.Al centro della vicenda la giovane Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull’isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto.Questa commedia musicale, proposta per il pubblico italiano a quasi 10 anni dal film con Meryl Streep, ha fatto emozionare in questa nuova versione migliaia di spettatori di ogni età grazie al sapore d'estate che porta con sé e a un allestimento altamente spettacolare e tecnologico. Impossibile infatti non vivere pienamente le atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo, grazie all'ambientazione con un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A rendere tutto più reale, gli 11mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e le cascate di bouganvillea.A fine spettacolo poi, una speciale 'appendice' tutta da ballare, con il pubblico che potrà scatenarsi sulle note in versione 'disco' della colonna sonora del musical.